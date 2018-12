Tandarts (35) vrij na aanranding negen patiëntes: “Ik deed dingen die niet thuishoren in een tandartspraktijk” Siebe De Voogt kv

11 december 2018

12u39

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 25 De Brugse raadkamer heeft een 35-jarige tandarts uit Damme voorwaardelijk vrijgelaten in het dossier rond de aanranding van verschillende van zijn patiëntes. Negen vrouwen zouden op een ongepaste manier betast zijn geworden in de tandartsstoel. “Ik heb dingen gedaan die niet thuishoren in een tandartsenpraktijk”, verklaart tandarts W.D. Het parket gaat niet in beroep tegen zijn vrijlating.

Ongepaste aanrakingen

De tandarts zou misbruik gemaakt hebben van zijn positie en de patiëntes op een ongepaste manier betast hebben in zijn consultatieruimte. Zo beschrijft een vrouw hoe D. over haar borsten en tussen haar benen wreef, terwijl ze in de tandartsstoel lag. Anderen zouden dan weer “op een vreemde manier” aangeraakt zijn, terwijl de arts hun tanden nakeek. Vorige maand werden zijn voorlopig laatste twee slachtoffers verhoord door de politie, waarna W.D. vrijdagmorgen in alle vroegte in z’n woning in de boeien werd geslagen.

Hij bekent gedeeltelijk dat hij de feiten pleegde, maar bleef tegenover de speurders bijzonder vaag. “Ik geef toe dat ik af en toe over de schreef ben gegaan en dingen deed die niet thuishoren in een tandartsenpraktijk”, verklaarde D.

De Brugse raadkamer besliste vanmiddag om de verdachte onder voorwaarden vrij te laten. Eén van zijn voorwaarden is dat hij geen vrouwelijke patiënten meer mag behandelen. W.D. zal zich ook moeten laten begeleiden.

Zeldzaam geval

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen had nog geen weet van dit concrete geval. “Wij hebben geen melding gekregen”, zegt voorzitter André Mestrum. “Wij hebben als beroepsvereniging ook geen macht om die tandarts eventueel zijn bevoegdheid te ontnemen. Dat behoort toe aan de Provinciale Geneeskundige Commissie. Zij zullen geval per geval bekijken en kunnen de tandarts tijdelijk zijn bevoegdheid ontnemen in afwachting van een eventuele correctionele veroordeling. Na die veroordeling wordt bekeken of de bevoegdheid kan teruggegeven worden. Dat is in bepaalde gevallen mogelijk onder strikte voorwaarden. Zo kan de commissie de tandarts bijvoorbeeld opleggen dat hij nooit vrouwelijke patiëntes alleen mag behandelen. Maar gelukkig komen dit soort zaken erg weinig voor. In de voorbije 50 jaar heb ik weet van drie gevallen. Al is elk geval één te veel. Dit soort zaken brengen erg veel schade toe aan ons beroep.”

Mogelijk beroepsverbod

De Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen werd intussen reeds ingelicht van de zaak. “Wij zullen onderzoeken of de arts in kwestie nog zijn beroep kan uitoefenen zonder een gevaar te vormen voor zijn patiënten”, zegt voorzitter Ludo Vanopdenbosch. “Indien dat niet het geval is, kunnen we hem volgens de wettelijke procedures een beroepsverbod opleggen.”