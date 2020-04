TAKE-AWAY. Eten afhalen of laten leveren aan huis? Onze foodjournalisten gaan na waar je in jouw buurt terecht kan



Emily Nees

08 april 2020

07u00 0 Verschillende restaurants en brasserieën gaan creatief om met de crisis en bereiden nog steeds gerechten voor, achter gesloten deuren weliswaar. Kom in ons nieuwe dossier te weten welke take-away mogelijkheden er zijn in jouw buurt. In tijden van corona blijven we niet op onze honger zitten.

Mis jij het al om uit eten te gaan? Niet getreurd! Ook in volle coronacrisis kan je dineren op culinair niveau. Meerdere eetgelegenheden voorzien tijdelijk een take-away service of een thuisbezorgdienst. Om het jou wat makkelijker te maken, gingen onze foodjournalisten op pad om te ontdekken waar jij nog terechtkan. We maakten hiervan een helder overzicht, zodat je makkelijk kan filteren op locatie.

Bekijk onze take-away mogelijkheden door in te zoomen op de kaart of vul jouw gewenste locatie in. Bon appetit!