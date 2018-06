Tafeltje voor twee? Restaurant vraagt 50 euro voorschot per persoon FT

Restaurants zijn het al langer beu dat klanten niet komen opdagen, terwijl ze toch een tafeltje gereserveerd hadden. Horeca-uitbaters verliezen zo een deel van hun inkomen, hebben personeel opgetrommeld en de nodige boodschappen gedaan. Tot nog toe durfden weinigen het aan om effectief een voorschot te vragen bij een reservatie, maar daar komt volgende maand verandering in. De Belgische primeur - in het buitenland is het systeem al langer gekend - is voor restaurant Storm in Oostende, dat begin juli de deuren opent. Wie er wil eten, zal voortaan een voorschot van 50 euro per persoon moeten betalen. Dat bedrag wordt op de dag zelf van je restaurantrekening afgetrokken. Storm zal amper achttien plaatsen hebben en dus was werken met een voorschot voor eigenaar en chef Michiel Rabaey een evidentie. Lig je met buikgriep in bed of heb je een andere goede reden om af te zeggen, dan krijg je een tegoedbon. Horeca Vlaanderen juicht het initiatief toe, maar is bang dat de drempel om het systeem in te voeren voor veel andere zaken nog te hoog ligt.