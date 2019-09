Tafelschuimster derde dag op rij voor de rechtbank Redactie

05 september 2019

11u22

Bron: VTM NIEUWS 0

Nadine W. (49) zit graatmager doorgezakt voor de rechter in Brugge. Ze moet vier dagen op rij voor de rechtbank verschijnen omdat het onmogelijk is om alle feiten in één zitting te behandelen. De 49-jarige vrouw wordt niet voor niets ‘de schrik van de horeca’ genoemd. Er zijn ondertussen al meer dan 100 feiten bekend. Zelf wijt ze die aan haar geldproblemen, maar volgens procureur Frank Demeester wist ze maar al te goed waar ze mee bezig was. “Ik heb haar toen ook koffie aangeboden, die gratis was, en die ze op dat ogenblik heeft geweigerd”, haalde hij uit.