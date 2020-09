Tafelschuimer (38) die “20 tot 25 pintjes per dag” drinkt krijgt celstraf na zoveelste vergrijp KVDS

01 september 2020

15u03 0 Een tafelschuimer (38) uit Bergen in de provincie Henegouwen is door de rechtbank van het Franse Rijsel veroordeeld tot een celstraf van vier maanden. De afgelopen twee weken ging hij tot twee keer toe op restaurant in de stad zonder te betalen. Hij was echter niet aan zijn proefstuk toe. De jongste twee jaar verzamelde hij al 33 vermeldingen en 9 veroordelingen op zijn strafblad voor gelijkaardige feiten in Frankrijk. Waarom hij het blijft doen, kan hij zelf niet verklaren.

De zaak kwam maandag voor, zo meldt de Franse nieuwssite Actu.fr. De man zou op 19 augustus en 27 augustus brasserie La Chicorée en steakhouse Hippopotamus bezocht hebben in Lille. Daar zou hij zich rond gegeten hebben voor respectievelijk 55 en 64 euro. Betalen deed hij niet.

Kerfstok

Het was niet de eerste keer dat hij aan tafelschuimen deed. In Frankrijk verzamelde hij de voorbije twee jaar al 33 vermeldingen en 9 veroordelingen voor gelijkaardige feiten. Hij ontkent ze niet en zei zelfs nog meer feiten op zijn kerfstok te hebben, “misschien ook in België”.





Waarom hij de feiten pleegt, kan hij niet zeggen. Aan zijn inkomen kan het niet liggen, volgens de voorzitter van de rechtbank. De man krijgt een uitkering van 1.200 euro per maand en vult dat aan met inkomsten uit het tekenen van strips en manga’s. “Soms heb ik een inkomen van 3.000 tot 4.000 euro per maand”, gaf de Belg aan.

De rechtbank vermoedt dat zijn bipolaire stoornis en zijn alcoholisme er voor iets tussen zitten. De man drinkt naar eigen zeggen “20 tot 25 pintjes per dag”. Hij volgde al behandelingen, maar het effect ging na een tijdje telkens weer verloren.

Het Openbaar Ministerie vroeg zes maanden cel. De rechter gaf uiteindelijk vier maanden.

