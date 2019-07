Tachtigers urenlang vastgebonden tijdens home-invasion SVM

12 juli 2019

21u21

Bron: Belga 0 Een koppel tachtigers is in de nacht van woensdag op donderdag het slachtoffer geworden van een home-invasion. Ze werden urenlang vastgebonden, aldus het parket van Doornik.

De feiten vonden plaats tussen 2 en 2.30 uur in een woning in Aat. De daders slaagden erin de woning aan de route de Flobecq in Ostiches binnen te dringen en konden de bewoners -twee personen van 85 en 88 jaar- overmeesteren. Ze doorzochten het huis en gingen aan de haal met juwelen en cash geld. Hoe groot de buit is, heeft het parket niet gemeld.

Om zonder problemen te kunnen ontsnappen, bonden de daders de tachtigers vast en knipten ze de telefoonlijn door. De slachtoffers werden iets voor 6 uur door hun zoon aangetroffen, hun handen waren aan elkaar gebonden met colsonbandjes.