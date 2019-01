Tachtiger zwaarder bestraft voor opzettelijke aanrijding met fatale afloop TT

18 januari 2019

16u39

Bron: Belga 0 Het Antwerpse hof van beroep heeft de gepensioneerde zakenman J.V.T. (82) uit Monaco zwaarder bestraft, omdat hij met opzet een dronken man had aangereden in de Antwerpse studentenbuurt. De Mongoliër Deegii Baagii (26) overleed tien dagen later in het ziekenhuis. De tachtiger werd veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel, een jaar meer dan in eerste aanleg.

J.V.T. was op 30 april 2016 iets gaan drinken met een vriendin. Op weg naar huis werd hij in de Vekestraat geconfronteerd met een dronken man die in het midden van de rijbaan stond. De man liep naar de Mini Cooper van de tachtiger en zette zijn handen op de motorkap. V.T. stond even stil, maar besloot dan om rustig verder te rijden, in de hoop dat de man zou vertrekken.

Deegii Baagii viel achterover op de grond en liep een zwaar schedel- en hersentrauma op. De tachtiger reed in paniek weg, over de benen van het slachtoffer. Pas de volgende ochtend, nadat hij juridisch advies had ingewonnen, ging V.T. zich aangeven.

Volgens zijn advocaat had hij uit noodverweer gehandeld en moest de tachtiger worden vrijgesproken. V.T. voelde zich bedreigd toen het slachtoffer zijn handen op de motorkap zette en vreesde voor een overval. Naar zijn gevoel kon hij niet anders dan doorrijden.

Het hof ging daar niet in mee: uit niets bleek dat het slachtoffer agressief was en de beklaagde zat veilig in zijn auto. V.T. had tal van andere beslissingen kunnen nemen, zoals het verwittigen van de politie, de hulp inroepen van omstaanders, enzovoort. Het hof had vooral moeite met het gemak waarmee de beklaagde een dronken persoon had aangereden, om hem daarna aan zijn lot over te laten.

Hij werd veroordeeld voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen die ongewild de dood tot gevolg hadden en voor schuldig verzuim. Hij moet de moeder van het slachtoffer 9.000 euro schadevergoeding betalen.