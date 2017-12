Tachtiger sterft bij woningbrand in Monceau-sur-Sambre

KVE

08u05

Bron: Belga

Bij een brand in een woning in Monceau-sur-Sambre (Charleroi) is gisteravond een 82-jarige bewoonster om het leven gekomen. De brand ontstond in de keuken, zo is vernomen van de brandweer.