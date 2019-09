Tachtiger sterft bij verkeersongeval tijdens vermoedelijke straatrace in Namen SPS

22 september 2019

19u49

Bron: Belga 1 Bij een zwaar ongeval in Loyers, in de provincie Namen, is vandaag een dode gevallen. Een 19-jarige jongeman raakte er de controle over het stuur van zijn wagen kwijt, vermoedelijk tijdens een straatrace, waarna hij tegen een auto botste die uit de andere richting kwam. De passagier van dat voertuig, een vrouw van 83 jaar, kwam om het leven. De bestuurders van beide wagens zijn zwaargewond.

De feiten speelden zich af in de rue de Maizeret in Loyers. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, was volgens het parket schijnbaar aan het racen tegen een andere 19-jarige. Daarbij miste hij een bocht en botste tegen een tegenligger. Hij bleek ook gedronken te hebben.

Beide jonge bestuurders zijn van hun vrijheid beroofd, aldus het parket. Er is een onderzoeksrechter aangesteld.