Tachtiger overleden na woninginbraak bij Charleroi HA

19 november 2018

21u45

Bron: Belga 0 In Gilly bij Charleroi (Henegouwen) is zaterdag het lichaam van een tachtiger aangetroffen in zijn woning.

Er is nog veel onduidelijkheid, maar alles wijst er op dat het slachtoffer één of meerdere inbrekers heeft betrapt, zo is uit gerechtelijke bron vernomen.

Het slachtoffer leefde alleen. Uit de vaststellingen bleek dat de woning overhoop werd gehaald. Vanavond vindt een lijkschouwing plaats. De politie is een onderzoek gestart.