Tachtiger komt om het leven bij verkeersongeval in Zonnebeke kv

02 augustus 2019

00u41

In het West-Vlaamse Zonnebeke is een man van tachtig jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk.

De brandweer van zone Westhoek kreeg gisteravond een oproep binnen voor een verkeersongeval in de Foreststraat in Zonnebeke. In de buurt van het Memorial Museum Passchendaele 1917 troffen ze een man van tachtig jaar aan in een voertuig. De brandweer moest het slachtoffer uit de wagen bevrijden maar stelde vast dat hij niet reageerde.

De mug en de hulpdiensten snelden naar de plaats van het ongeval en probeerden hem nog te reanimeren, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Over de omstandigheden van het ongeval is voorlopig weinig bekend.