Tachtiger komt om bij aanrijding met vrachtwagen in Eeklo WSG

28 juni 2018

12u14 10 Een bejaarde fietser is deze ochtend om het leven gekomen nadat hij op de hoek van de N9 en de Oostveldstraat in Eeklo onder de wielen van een vrachtwagen terecht kwam.

De man, die geboren is in het jaar 1937, wilde vermoedelijk rechtdoor rijden op het fietspad naast de de N9 ter hoogte van het station in Eeklo. De vrachtwagenchauffeur draaide de Oostveldstraat in en greep daarbij de bejaarde fietser. Alle hulp kon niet meer baten, de man overleed ter plaatse.

Het parket Oost-Vlaanderen laat een verkeersdeskundige ter plaatse komen om het ongeval verder te onderzoeken. De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar volgens de politie gaat het vermoedelijk om een dodehoekongeval.

De plaats van het ongeval is momenteel afgezet. Daardoor is het niet mogelijk om de Oostveldstraat richting Oosteeklo in te draaien vanaf de N9.