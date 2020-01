Tachtiger in zijn slaap verrast door drie gemaskerde mannen tijdens inbraak HR

19 januari 2020

18u09

Bron: Belga 0 Binnenland Een tachtiger is zondagochtend slachtoffer geworden van een home invasion in Brunehaut, bij Doornik.

De 85-jarige man werd in zijn slaap verrast door drie gemaskerde mannen. Een van hen nam hem in een houdgreep en verplichtte hem zijn portefeuille af te geven. Ook zijn gsm en bankkaart werden gestolen.

Er is een onderzoek geopend.