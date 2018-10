Tachtiger die kleindochters misbruikte, ziet straf gehalveerd omwille van hoge leeftijd SPS

03 oktober 2018

14u40

Bron: Belga 0 Het Antwerpse hof van beroep heeft de straf van een 82-jarige man uit Houthalen-Helchteren gehalveerd. Van de twaalf jaar cel die hij in eerste aanleg kreeg voor het seksueel misbruik van zijn vier stiefkleindochters, blijft er nog zes jaar over. Het hof hield bij het bepalen van de straf onder meer rekening met zijn hoge leeftijd.

De feiten hadden zich in Mortsel en Niel afgespeeld. Het onderzoek was eind 2016 van start gegaan na een klacht. Zijn toen 14-jarige kleindochter verklaarde dat ze door haar grootvader herhaaldelijk misbruikt werd. Een van haar eerste herinneringen was dat hij haar vertelde dat hij haar mooi vond en dat hij later "heel veel kindjes met haar wilde maken".

Het misbruik was in 2010 begonnen, toen ze acht jaar was. Ze woonde een tijdje met haar vader bij de beklaagde, omdat haar ouders in een echtscheiding verwikkeld zaten. Als ze protesteerde tegen de verkrachtingen, zei hij dat het "normaal" was dat bompa's dit bij hun kleindochters deden. Ze mocht het tegen niemand zeggen, want dat waren hun "grootvader-kleindochter-momentjes". Hij gaf haar ook regelmatig cadeaus, zoals een fiets, een gsm en geld.

Seksuele voorlichting

De beklaagde ontkende eerst. Na een test met de polygraaf beweerde hij dat alles op vraag van het slachtoffer gebeurde in het kader van "seksuele voorlichting". Voor het hof van beroep voerde hij geen betwisting meer over die feiten.

Tijdens het onderzoek bleek dat hij ook drie stiefkleindochters had aangerand. Bij twee van hen, die nu al volwassen zijn, was het misbruik eind jaren negentig gebeurd, bij het derde en jongste slachtoffer in 2016. De tachtiger gaf één feit toe, maar het hof vond alles bewezen.

Bij het bepalen van de straf werd enerzijds rekening gehouden met de ernst van de feiten, zijn persoonlijkheid, zijn vertrouwenspositie die hij misbruikt had en met zijn eerdere veroordeling voor gelijkaardige feiten in 1978. Anderzijds was er zijn gevorderde leeftijd. Het hof besloot om hem zes jaar cel op te leggen.