Tachtig bewoners van woonzorgcentrum in Stokkem in quarantaine door norovirus ADN

30 januari 2019

19u54

Bron: Belga 0 Tachtig bewoners van woon-zorgcentrum 't Kempken in Stokkem (Dilsen-Stokkem) zijn door een uitbraak van het norovirus in quarantaine geplaatst. De beslissing werd woensdag genomen, nadat twintig bewoners kampten met symptomen van een buikgriep. Het rusthuis bezoeken is momenteel niet mogelijk.



De problemen begonnen vrijdag, toen enkele bewoners ziek werden. Zondag werd na onderzoek van afgenomen stalen duidelijk dat het om een zeer besmettelijke buikgriep ging. "De directie van het woon-zorgcentrum zag zich genoodzaakt maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bezoek is momenteel niet toegelaten", aldus burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld).

“De oorsprong van zo'n virus is moeilijk te achterhalen omdat in het centrum veel volk over de vloer komt. De tien bewoners die als eersten getroffen werden, zijn intussen aan de beterhand. We gaan ervan uit dat de genomen maatregelen voldoende zijn om deze situatie snel te keren.” Niemand moest naar het ziekenhuis. De getroffen bewoners kregen ter plaatse de nodige zorg. "We hebben de familieleden van de rusthuisbewoners de afgelopen dagen snel en duidelijk geïnformeerd. Naast het verbod op bezoek zijn ook de groepsactiviteiten geschrapt", voegt schepen Ingrid Erlingen toe. Als er geen nieuwe gevallen opduiken, kan de quarantaine mogelijk komend weekend worden opgeheven.