Tabakstop lanceert gratis rookstop-app TTR

05 november 2018

16u46

Tabakstop biedt voortaan een nieuwe smartphoneapplicatie aan. Die verzamelt wetenschappelijk gevalideerde informatie, statistieken en uitdagingen die rokers helpen aan iets anders te denken wanneer ze zin in een sigaret hebben. De organisatie geeft vandaag toelichting in een persbericht.

"Sommige rokers stoppen liever op eigen houtje, zonder bellen of afspraken met tabakologen. Dan is de app een heel makkelijke manier om je eigen rookstop te beheren. Je krijgt waar en wanneer je maar wil steun en serieuze informatie. Je hoeft alleen maar je smartphone te raadplegen", zegt Christine Plets, tabakologe bij Tabakstop.

De Tabakstop-app is gratis, zonder reclame, en werd gefinancierd door de Vlaamse overheid. Een gebruiker leest er interessante info in een eenvoudige en intuïtieve newsfeed. Alle informatie komt van tabakologen. Eenmaal de roker zijn stopdatum ingegeven heeft, krijgt hij of zij toegang tot heel wat statistieken die in één oogopslag tonen hoe ver men staat in de rookstop (aantal niet gerookte sigaretten, hoeveelheid geld bespaard en aantal jaren langer leven). Om gemotiveerd te blijven, ontvangen gebruikers badges na een dag, week en maand. Stoppers kunnen bovendien ook met andere gebruikers chatten en berichten uitwisselen met de tabakologen van Tabakstop.

Voor meer informatie: www.tabakstop.be/tabakstop-app met smartphone of tablet, of tik "Tabakstop" in in de Google Play Store of Apple Store.