Tabaksreus wil Belgische vaping-markt veroveren met boodschap dat het gezonder is dan roken: Stichting tegen Kanker kritisch

16 maart 2019

01u35

Bron: Belga 0 British American Tobacco (BAT) lanceert in België een e-sigaret en wil op die manier een deel van de koek van de steeds groter wordende markt van vapers binnenhalen. De tabaksreus pompt de komende vijf jaar 5 miljoen euro in de Belgische vaping-markt.

Ons land telt vandaag zowat 2 miljoen rokers, en 300.000 mensen die dampen of 'vapen'. Ze doen dat met allerlei soorten van elektronische sigaretten, al dan niet met nicotine en in allerlei smaken. Dat dampen is aan een felle opmars bezig. Terwijl het roken achteruit gaat, zijn er steeds meer mensen die die e-sigaret gebruiken. Geschat wordt dat hun aantal in ons land binnen vijf jaar zal verdubbelen tot 600.000. Ook wereldwijd neemt hun aantal toe. "Het sigarettenverbruik globaal daalt, maar het nicotineverbruik blijft gelijk", legt Chris Proctor, Chief Scientific Officer van BAT uit.

Voor het eerst lanceert BAT in ons land een eigen toestel: de Vype ePen3. De tabaksgigant - in ons land vooral bekend van sigarettenmerken als Pall Mall en Lucky Strike - is er in heel wat andere landen al mee actief, en zet vanaf maandag ook de stap naar de Belgische markt. De toestellen zullen te koop zijn in dampshops en gespecialiseerde krantenwinkels. De ambities zijn groot. "We willen op termijn marktleider worden", zegt Pierre Durinck, general manager van BAT België. Daarom investeert British American Tobacco de komende vijf jaar 5 miljoen euro in ons land. Er zijn ook een tiental extra werknemers hiervoor aangetrokken.

Hoeveel gezonder is vapen?

BAT rich zich met de Vype op bestaande nicotine-gebruikers, die willen overschakelen naar een minder risicovol product. Zelf noemt het bedrijf het een 'potentieel minder gevaarlijk' product. Het belangrijkste voordeel is dat dampers niet blootgesteld worden aan de gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij het verbranden van tabak. Dat erkent ook de Hoge Gezondheidsraad, die stelt dat dampen minder schadelijk is dan roken. De gevolgen van vapen op lange termijn zijn evenwel minder duidelijk.

De Belgische wetgeving stelt vapen gelijk aan roken. Er mag dus bijvoorbeeld niet gedampt worden op café, of reclame voor worden gemaakt. Maar British American Tobacco wil de consument duidelijk maken dat elektronisch sigaretten minder schadelijk zijn dan normale sigaretten. Met de huidige wetgeving kan dat niet. Het bedrijf verwijst daarvoor graag naar Groot-Brittannië, waar de overheid mee de schouders zet onder campagnes om rokers te overtuigen over te schakelen naar e-sigaretten.

Levenslang dampen is minder gevaarlijk dan levenslang roken, wat niet betekent dat de e-sigaret zonder risico is Expert tabakspreventie Suzanne Gabriels.

De Stichting tegen Kanker bevestigt dat de elektronische sigaret minder gevaarlijk is dan de gewone sigaret. "Levenslang dampen is minder gevaarlijk dan levenslang roken", zegt expert tabakspreventie Suzanne Gabriels. Wat niet betekent dat de e-sigaret zonder risico is, klinkt het. "De effecten op lange termijn zijn immers nog onvoldoende onderzocht." Maar voor rokers die af willen van hun verslaving, is het een interessant alternatief. Anderzijds, zo nuanceert Gabriels, kan het voor rokers die volledig willen stoppen met hun nicotineverslaving ook een drempel zijn. "Door dit soort alternatieven blijven ze verslaafd aan nicotine. Volledig stoppen met roken of dampen is nog altijd beter".

De oproep van British American Tobacco om te kunnen communiceren naar het grote publiek over het kleinere risico van dampen in vergelijking met roken, wordt bij de Stichting tegen Kanker kritisch onthaald. "In Groot-Brittannië gebeurt dit inderdaad door de overheid. Maar de tabaksindustrie vergeet er bij te zeggen dat Groot-Brittannië erg ver staat in tabakspreventie. We zijn voorstander van het communiceren over vapen, maar op voorwaarde dat ook andere maatregelen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld een totaal verbod op reclame", aldus Gabriels. Die communicatie moet dan wel gebeuren door de overheid of ngo's, en in geen geval door de tabaksindustrie zelf.