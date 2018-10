Tabaksindustrie is bereid met Brussel te praten over opruiming peuken jv

05 oktober 2018

17u05

Bron: belga 1 Cimabel, de federatie van de tabaksindustrie, is bereid om met de Brusselse regering mee na te denken over de rol die ze kan spelen in de strijd tegen sigarettenpeuken. Dat laat voorzitter Kris De Baets weten.

Volgens La Libre zal de Brusselse regering 200.000 euro van de tabaksindustrie vragen als compensatie voor de opruiming van sigarettenpeuken op straat. Volgende week zal de staatssecretaris belast met het dossier, Fadila Laanan (PS), Cimabel aanschrijven.

Daar wordt er positief gereageerd. "Als deze brief als doel heeft om ons uit te nodigen voor een dialoog over de problematiek van het zwerfvuil en over de rol die de industrie kan spelen in de strijd tegen peuken, dan zullen wij daarop uiteraard positief antwoorden", stelt De Baets in een korte mededeling.

Cimabel benadrukt ook al in gesprek te zijn met de Vlaamse en de Waalse regering.