Tabakshandelaar en klant opgesloten in toilet bij overval: uitbater gewond na klappen

26 februari 2018

11u44

Bron: Eigen berichtgeving 1 Tabakshandelaar Rik Vercruysse is gisterenavond opnieuw gewond geraakt toen hij nog maar eens overvallen werd in zijn zaak langs de Beheerstraat in Kortrijk. Rond acht uur stapten drie daders de winkel van Vercruysse binnen. Ze bedreigden hem maar de handelaar liet zich niet doen. Hij verweerde zich maar incasseerde klappen en raakte daardoor ondermeer gewond aan het hoofd.

De uitbater en een klant werden opgesloten in het toilet maar konden na verloop van tijd toch alarm slaan. Daarop sloot de politie de Beheerstraat af. Die maatregel werd weer afgeblazen toen bleek dat alle daders intussen gevlucht waren. Uit onderzoek blijkt dat de overvallers er vandoor zijn met een stevige som geld en een voorraad sigaretten.

Cigars Vercruysse kreeg in het verleden ook al af te rekenen met gangsters. Begin september 2013 was er al een overval, maar ook toen verweerde de zaakvoerder zich. Hij maakte daarbij zoveel lawaai dat een buurman een kijkje kwam nemen. Dat was het sein voor de daders om er zonder buit vandoor te gaan. Enkele jaren voordien was er ook al een spectaculaire roof in de winkel. Een dief had zich toen laten opsluiten, hij kon toen een grote voorraad sigaretten buitmaken.