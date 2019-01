Syrische Gemeenschap waarschuwde al in oktober voor visumfraude: “Belgisch parlementslid betrokken” Mechelse N-VA’er Kucam aangehouden na gesjoemel met humanitaire visa: “Frauduleuze praktijken gemeld aan kabinet Francken” SPS ADN TT

17 januari 2019

17u05

Bron: Belga 2 Het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) is voor de onderzoeksrechter geleid en vervolgens aangehouden, nadat hij dinsdag was opgepakt in een dossier rond mensensmokkel. Dat meldt het Antwerpse parket. Zijn advocaat Frank Coel zegt aan VRT Nieuws dat zijn cliënt wel “via via” informatie had vernomen over geldstromen naar “passeurs en reisbureaus”, maar dat hij dat toen ook gemeld heeft aan het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). In oktober trok de Syrische Gemeenschap in Europa ook al aan de alarmbel in een brief, waarin sprake is van een link naar een “Belgisch parlementslid”.

In die brief naar een honderdtal persoonlijkheden, waaronder Europese parlementsleden, wordt gewaarschuwd voor de praktijken van een “bende” die optrad in de hervestiging van christenen uit Syrië in België. De covoorzitter en de verantwoordelijke voor buitenlandse aangelegenheden van de “European Syriac Union” verwijzen naar de praktijken van zes personen uit België die christenen uit Syrië tussen 3.000 en 14.000 euro vroegen voor hun praktijken.

“Een van hen werkt met een lid van het Belgisch parlement wiens naam we kennen. Deze activiteit is crimineel en moet worden gemeld aan Justitie. Maar er rijst nog een vraag: waarom werkt het consulaat-generaal van België (in Libanon, nvdr) samen met die ‘gang’?”, schrijven ze. “Het is een schandaal en dat moet onmiddellijk stoppen”.



De brief deed vandaag ook de ronde in de Kamer, waar voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) fel onder vuur lag. Oppositiepartij cdH kreeg de brief gisteren in handen. Wie de brief in oktober toegestuurd kreeg, blijft voorlopig onduidelijk.

Mensensmokkel

Kucam wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij zou via tussenpersonen forse bedragen hebben ontvangen om mensen via humanitaire visa naar ons land te brengen.

De N-VA’er werd dinsdagmiddag opgepakt, enkele uren voor een reportage van het VRT-programma ‘Pano’ uitgezonden werd. Daarin kwamen getuigen aan het woord die hem ervan beschuldigden een netwerk te hebben opgezet waarbij 2.000 tot 10.000 euro werd gevraagd aan mensen uit conflictgebieden zoals Syrië en Irak om via een humanitair visum naar België te geraken. Kucam zou daarbij gebruik hebben gemaakt van de belangrijke rol die hij heeft binnen de Assyrische gemeenschap in Mechelen en omgeving.

“Zwaar aangeslagen”

“Mijn cliënt is zwaar aangeslagen, want hij heeft nooit geld gevraagd voor de diensten die hij gepresteerd heeft en hij heeft ook nooit geld gekregen”, zegt advocaat Frank Coel aan VRT Nieuws. “Hij ontkent met klem dat hij om het even welke som geld zou hebben gevraagd, aangenomen of wat dan ook om mensen op lijsten te plaatsen om hen naar hier te laten overkomen.”

“Volgens de informatie waarover we beschikken zijn er voornamelijk geldstromen te traceren naar passeurs en reisbureaus die mensen moesten overbrengen van Syrië naar Libanon, en niet naar meneer Kucam zelf”, zegt Coel, wiens cliënt dat “via via” heeft mogen vernemen. Coel beklemtoont dat het geld niet in handen is gekomen van Melikan Kucam. “En mijn cliënt heeft dit zelfs in juli gemeld aan het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken”, besluit zijn advocaat.

Voormalig staatssecretaris Theo Francken heeft zich burgerlijke partij gesteld in het gerechtelijk onderzoek, net als de huidige ontslagnemende regering. Kucam verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

