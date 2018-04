Syrische Belg maakt promofilmpje over België: dit is 'Belgium in Motion' Daimy Van den Eede

18 april 2018

12u29

Basel Zobieda, een Syrische Belg, heeft een stop-motionvideo over België gemaakt. In 'Belgium in Motion' werden beelden uit vijftien Belgische steden verwerkt. "Ik ben een Syrische Belg die trots is op zijn land en het aan de rest van de wereld wil tonen," klinkt het.



Zobieda maakte eerder filmpjes over vijftien Belgische steden. Zes jaar lang maakte hij meer dan 100.000 foto’s om er stop-motionvideo’s mee te maken. Al die beelden heeft hij nu verwerkt in ‘Belgium in Motion.’

Alle kanten van het land

In het filmpje zitten onder andere de Vlaamse steden Gent en Antwerpen, maar ook onze hoofdstad Brussel en Waalse steden als Dinant. “Ik wilde zoveel mogelijk kanten van ons land laten zien”, zegt Zobieda.

Basel Photography & Film Belgium In Motion, De eerste nationale hyperfilm over heel ons land 2012-2018 🖤💛❤️ Belgie zit in het hart van Europa en heeft enorm veel te bieden. Natuur, kunst, geschiedenis, middeleeuwse...