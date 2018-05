Syrisch gezin trekt naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen Belgische weigering visum KVE

29 mei 2018

08u53

Bron: Belga 14 Een gezin met kinderen uit het Syrische Aleppo leidt een zaak in tegen België bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat het geen visum kreeg om in België asiel aan te vragen. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vanochtend via Twitter en Facebook. Het gezin, bevriend met een Waalse barones, voerde vorig jaar al een juridische strijd rond het visum. De staatssecretaris kreeg toen gelijk van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.



Volgens Francken luidt de aanklacht nu dat het non-refoulementprincipe (Art.3) geschonden is door de weigering van een asielvisum. "Dit gebaseerd op een extreem verregaande juridische interpretatie van Art.3, waarbij ze stellen dat ik niet enkel mensen die bedreigd zijn met foltering of onmenselijke behandeling Europa niet kan uitzetten, maar ook dat ik iedereen die bedreigd is actief moet binnenhalen in Europa", aldus Francken.



De staatssecretaris verzette zich vorig jaar hevig in het dossier. "Visa kort verblijf met als enige doel asiel aanvragen in Europa zijn een absolute no go. Hiermee verleggen we onze Schengenbuitengrens immers naar elke Europese ambassade of consulaat in de wereld", benadrukt hij.

Visazaak krijgt stevige staart. Gezin in Aleppo leidt zaak in tegen België bij EU Mensenrechtenhof. Aanklacht: schending non-refoulementprincipe (Art.3) dr weigering asielvisum.

Schengengrens verplaatsen nr hele wereld? NOOIT.

Ik roep al mijn collega’s op om deze zaak te winnen! Theo Francken(@ FranckenTheo) link



"Net als bij de procedure in Luxemburg, zal ik de komende dagen en volgende week op onze Europese Raad in Luxemburg al mijn migratiecollega's oproepen om zich bij het Belgisch standpunt aan te sluiten om zo samen deze zaal te winnen."

Meer uitleg over de ‘nieuwe’ visazaak:https://t.co/6NieJxZXNf Theo Francken(@ FranckenTheo) link