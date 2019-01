Syriëstrijder steelt harde schijf: "Alles valt telkens weer terug te brengen tot een falend en inefficiënt beleid” ADN

09 januari 2019

14u17

Bron: Belga 4 Sp.a-Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte pleit opnieuw voor een terbeschikkingstelling van de regering voor teruggekeerde Syriëstrijders. Een teruggekeerde Syriëstrijder wordt ervan verdacht een harde schijf met autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart te hebben gestolen uit het Brusselse parketgebouw.

De 27-jarige Iliass Khayari is opgepakt omdat hij onder meer autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 zou hebben ontvreemd uit het Portalisgebouw in Brussel.

De man is een teruggekeerde Syriëstrijder, die in 2016 nog vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel, kreeg. Hij beweerde toen ook dat hij een man had onthoofd in Syrië, maar daarvoor werd hij niet vervolgd.





Vilvoords burgemeester en sp.a-Kamerlid Hans Bonte is niet te spreken over het incident. "Alles valt telkens weer terug te brengen tot een falend en inefficiënt beleid", hekelt hij. "Er is geen structurele opvolging van Syriëstrijders die terugkeren naar ons land en het deradicaliseringsbeleid in de gevangenissen flopt."

“Reëel gevaar voor de samenleving”

Bonte breekt opnieuw een lans voor de terbeschikkingstelling van teruggekeerde Syriëstrijders aan de regering. “Terbeschikkingstelling biedt de beste garantie dat teruggekeerde strijders ook na de vrijlating verder politioneel worden opgevolgd.”

Zijn partij diende daarvoor vorig jaar al een wetsvoorstel in bij de Kamer. Concreet pleit Bonte voor een terbeschikkingstelling voor een periode van vijf, tien of zelfs vijftien jaar. Nu is die maatregel enkel mogelijk voor veroordeelde terroristen die al een dodelijk slachtoffer maakten.

"Doordat het deradicaliseringsbeleid in de gevangenissen te wensen overlaat, vormen teruggekeerde Syriëstrijders een reëel gevaar voor de samenleving”, zegt hij nog.

Van de radar

Bonte benadrukt ook dat lokale besturen de situatie niet alleen de baas kunnen. "Een simpele verhuis van de ex-gedetineerde naar een andere stad of gemeente volstaat doorgaans om volledig van de radar te verdwijnen." Vilvoorde hoort bij samen met Brussel en Antwerpen bij de steden met het grootste aandeel Syriëstrijders in ons land.

