Syriëstrijder aan de slag als treinbestuurder 14u40

Bron: vtmnieuws.be 0

Een Belgische Syriëstrijder is erin geslaagd om negen maanden lang een opleiding te volgen als treinbestuurder, nadat hij veroordeeld was in een terrorismedossier. Hij kreeg in december vorig jaar een celstraf van drie jaar met uitstel, maar enkele weken na de uitspraak solliciteerde hij voor een job bij Infrabel. Daar werd hij aangeworven omdat zijn strafblad nog blanco was.