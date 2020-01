Syriër in Verviers aangehouden op verdenking van terrorisme, machete in beslag genomen mvdb

06 januari 2020

19u53

Bron: RTBF - Belga 108 Een man met de Syrische nationaliteit is in december in Verviers opgepakt op verdenking van terroristische misdrijven, zo bevestigt een woordvoerder van het federaal parket aan Belga na berichtgeving van de RTBF. Volgens de Franstalige publieke zender zijn bij een huiszoeking een machete, een alarmpistool en verschillende nepvuurwapens aangetroffen.

“De man werd op 14 december opgepakt”, bevestigt Eric Van Duyse van het federaal parket. Volgens hem had het onderzoek “geen enkel spoor van een precies doelwit of van daadwerkelijke aanslagplannen” opgeleverd, maar greep het parket in omdat “zijn activiteiten op zijn minst zorgwekkend waren”.

De Syriër was in het bezit van islamistische propaganda en had op het internet opgezocht hoe explosieven te maken, luidt het. De man onderhield contacten met buitenlanders via een geëncrypteerde berichtendienst, aldus nog de Franstalige openbare omroep. Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek zou blijken dat hij geen banden had met andere terreurverdachten in België.

De verdachte is aangehouden. De onderzoeksrechter in Luik leidt het onderzoek. De verdachte verschijnt midden januari voor de raadkamer die moet oordelen over zijn verdere aanhouding.

Is met de arrestatie een aanslag verijdeld? Het is bijna vijf jaar geleden dat politie-eenheden in de Luikse stad twee schutters uitschakelden die een aanslag voorbereidden. Bij een huiszoeking openden Sofiane Amghar (26) en Khalid Ben Larbi (23) onmiddellijk het vuur op de speciale eenheden van de federale politie. In het vuurgevecht dat daarop volgde, vonden de twee schutters de dood. In de dagen en weken erna werden nog een tiental verdachten over heel het land opgepakt.

Het oprollen van de terreurcel was de aanleiding voor de regering Michel om het dreigingsniveau naar drie te verhogen. Het leidde eveneens tot de inzet van militairen die bewakingsopdrachten in grote steden op zich namen.