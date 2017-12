Syrië-strijder Mehdi Aïda uitgeleverd aan België EB

14u29

Bron: Belga 0 RV Mehdi Aïda. Syrië-strijder en terreurverdachte Mehdi Aïda is vorige maand uitgeleverd aan België en hier door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt De Standaard en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

De 24-jarige man, afkomstig uit Sint-Jans-Molenbeek, werd midden augustus in het Turkse Istanboel opgepakt, in gezelschap van zijn vrouw en twee kinderen. Zijn echtgenote werd ook uitgeleverd maar na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

Aïda is allesbehalve een onbekende voor de Brusselse terreurspeurders. Zo maakte de man deel uit van het netwerk rond Syrië-ronselaar Khalid Zerkani. Daarnaast zou hij ook de neef zijn van Khalid Ben Larbi (24), een van de twee terroristen die op 15 januari 2015 gedood werden tijdens een vuurgevecht met de federale politie in Verviers. Het was Aïda die Ben Larbi en Sofiane Amghar (26), de tweede terrorist die in Verviers werd gedood, in april 2014 naar de luchthaven in Amsterdam bracht. Die Sofiane Amghar zal later het paspoort van Mehdi Aïda gebruiken om vanuit Syrië terug te reizen naar Europa. Dat paspoort werd teruggevonden in de woning in Verviers waar Amghar en Ben Larbi omkwamen

Rekruteerder voor IS

Aïda zelf was inmiddels, op 29 november 2014 ook naar Syrië gereisd, na twee eerdere, mislukte pogingen. Eenmaal in Syrië sloot hij zich aan bij Islamitische Staat en in december 2014 kreeg hij het gezelschap van zijn echtgenote. Bij Islamitische Staat zou hij als rekruteerder verantwoordelijk zijn geweest voor Franstalige strijders.