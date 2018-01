Syriëstrijder Younes Abaaoud uit handen gegeven door jeugdrechtbank EB

26 januari 2018

14u36

Bron: Belga 0 In een vonnis van 17 januari heeft de Brusselse jeugdrechtbank beslist om Younes Abaaoud (17), de jongere broer van Abdelhamid Abaaoud, uit handen te geven. Dat melden Franstalige media en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Door die beslissing kan de jongeman berecht worden als een meerderjarige en is er dus een ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem mogelijk.

Younes Abaaoud vertrok in januari 2014 naar Syrië, toen hij 13 jaar oud was. De jongen werd na school opgewacht door zijn oudere broer Abdelhamid, die hem meenam. Het maakte van Younes de jongste Belgische Syriëstrijder. Op foto's was te zien hoe hij trots poseerde met een kalasjnikov. Na de dood van Abdelhamid Abaaoud circuleerden er lange tijd geruchten dat de jonge Younes, die vandaag 17 zou zijn, vanuit Syrië zijn oudere broer in België of Frankrijk zou komen wreken. In 2016 werd de jongen al eens doodverklaard, later klonk het dat hij op weg was naar België en op 18 februari 2016 zou hij zelfs aan zijn zus hebben laten weten dat hij in België was aangekomen, waarna het Brusselse parket een onderzoek startte naar zijn mogelijke terugkeer naar Europa of België.

Overleden?

Woensdag kwam dan het bericht dat Younes Abaaoud gestorven zou zijn in de grensstreek tussen Iran en Syrië. Het overlijden van de jongeman werd in Parijs aangekondigd op het proces van Jawad Bendaoud, de man die, vlak na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, Abdelhamid Abaaoud, Chakib Akrouh en Hasna Aït Boulahcen te slapen legde in zijn flat in St. Denis bij Parijs.

Geen enkele officiële instantie kon het overlijden echter bevestigen en bij de Belgische veiligheidsdiensten heerst heel wat scepsis over het overlijdensbericht.