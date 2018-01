Syriëstrijder veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor rellen in Vilvoorde LB

Syriëstrijder Mohamed Aquichouh is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel omdat hij in augustus 2012 betrokken was bij rellen aan het Vilvoordse station. De man had twee agenten met een plastic fles op het hoofd geslagen. Volgens zijn advocate probeerde Aquichouh zichzelf en een vriend te verdedigen tegen het onnodig gewelddadige optreden van de politie.

Mohamed Aquichouh maakte deel uit van de groep Vilvoordse jongeren die radicaliseerden onder invloed van Sharia4Belgium-boegbeeld Fouad Belkacem. Begin augustus 2012 was de man ook betrokken bij relletjes in Vilvoorde. Toen de politie een jongeman wilde controleren die zijn gezicht bedekt had met een sjaal, kwam het tot een schermutseling tussen meer dan dertig jongeren en zestien politieagenten. Drie agenten en één van de jongeren raakten gewond.

Geweigerd identiteitskaart te tonen

Aquichouh was een van de jongeren die bij de rellen opgepakt werden. Volgens het parket hadden zowel hij als zijn vriend, Zakaria B., elk met een plastic fles op het hoofd van twee agenten geslagen, nadat B. geweigerd had zijn identiteitskaart te tonen.

Aquichouh's advocate, meester Virginie Taelman, voerde aan dat haar cliënt enkel gereageerd had op het geweld van de politie. "Uit de camerabeelden blijkt duidelijk dat het een agent is die de eerste daad van agressie stelt en meneer B. zonder aanleiding bij de keel grijpt", klonk het. "B. en mijn cliënt hebben daar enkel op gereageerd, en nadien is het helemaal uit de hand gelopen."

De rechtbank zag dat anders en veroordeelde Aquichouh tot zes maanden cel met uitstel en Zakaria B. tot een celstraf van twaalf maanden.