Syndroom van Down en tóch kandidaat bij verkiezingen: "Ik word burgemeester"

Lieve Van Bastelaere

25 mei 2018

21u12

Tane Depuydt (18) uit Brugge kan in oktober het allereerste gemeenteraadslid met het downsyndroom worden. Hij staat op de lijst van Groen, 'want dat is zijn lievelingskleur'. "Ik ga burgemeester worden", verklaart hij aan iedereen die zich vragen durft te stellen.