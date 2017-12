Swissport hernieuwt contract met Brussels Airlines TK

12u31

Bron: Belga 0 BELGA Swissport heeft net als de voorbije jaren het contract in de wacht gesleept voor de afhandeling van vliegtuigen van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt. Vakbond ACV heeft vragen bij het contract. "Opnieuw verlieslatend?", vraagt sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts zich af.

Het huidige contract loopt af eind januari. De nieuwe overeenkomst tussen Brussels Airlines en afhandelaar Swissport loopt drie jaar. Het contract met Brussels Airlines is erg belangrijk voor Swissport. Het is goed voor 60 procent van het huidige totale volume van het bedrijf. Er zijn honderden banen van afhankelijk.

In augustus werd nog gestaakt bij Swissport, met veel hinder tot gevolg bij Brussels Airlines. Dat zette kwaad bloed bij de luchtvaartmaatschappij. Begin oktober sloten de vakbonden en directie bij Swissport echter een akkoord. Ze engageerden zich om te werken aan een beter sociaal klimaat bij de afhandelaar. Het feit dat de bonden en directie bij Swissport de strijdbijl begroeven, was een "belangrijk signaal" om het contract dan toch opnieuw binnen te halen, klinkt het. Bij Brussels Airlines klinkt het dat het bedrijf van Swissport "garanties heeft gekregen dat het beter zou gaan".

Materiaal van Sabena

ACV-Transcom is tevreden dat door de verlenging werkvolumes is gegarandeerd, maar heeft ook zijn bedenkingen. Volgens Callaerts was het vorige contract tussen Swissport en haar grootste klant Brussels Airlines verlieslatend. En dat zorgde voor heel wat druk op het personeel. Om het verlies zo klein mogelijk te maken werd veel flexibiliteit van het personeel gevraagd. "Met heel wat druk, stress en spontane acties tot gevolg". Ook werd er niet geïnvesteerd in materiaal door Swissport. "Ze rijden nog rond in oud materiaal uit het Sabena-tijdperk", zegt Callaerts.

Het overleg dat bonden en directie zijn aangegaan om het sociale klimaat bij de afhandelaar te verbeteren, loopt volgens de ACV-vakbondsman erg stroef. "We hebben het aanvoelen dat Swissport niet echt wil rekening houden met ons en met de sociale dialoog." ACV-Transcom zegt nooit voorstander te zijn van stakingen, maar als opnieuw blijkt dat er problemen zijn, zal de vakbond opnieuw - als laatste oplossing - naar het stakingswapen grijpen, aldus nog Callaerts.