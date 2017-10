Sven Ornelis schreef nummer voor Nicole en Hugo 12u36

Bron: vtmnieuws.be 0 vmma Toen Kris Wauters en Sven Ornelis het in 'Zot Gedraaid' op Joe over liefdesliedjes hadden, wist Sven het volgende te vertellen: "Als het over het ultieme koppel in Vlaanderen gaat, dan is dat toch wel Nicole en Hugo", begon Sven zijn verhaal.

"Ik ken ze redelijk goed en plots belde Hugo mij: 'je schrijft graag en we hebben een muziekje gekregen van een vriend uit Australië. Zou je daar een liefdesliedje voor Nicole en Hugo op willen schrijven?' Dat heb ik met veel plezier gedaan. Tijdens het schrijven had ik zo iets van: als je voor altijd samen bent, gaat er dan nooit een moment komen dat er iemand tussen komt surfen of dat er gewenning is in de relatie? En daar heb ik rond geschreven: kiezen voor liefde. Hugo zei me dat hij er tranen van in zijn ogen had. Het doet me wel iets dat mijn tekst wordt gezongen."



In 'Zot Gedraaid' praat Kris Wauters elke zondag van 10.00 tot 12.00 op Joe met een bekend gezicht over de muziek die belangrijk was in zijn of haar leven. Kris krijgt elke week een andere gast over de vloer: van tv-gezichten, politici, muzikanten tot sporters. In de uitzending op zondag 22 oktober was Sven Ornelis te gast.