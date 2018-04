Sven Ornelis geeft startschot van 10.000-stappenclash tussen Vlaamse steden en gemeenten HR

25 april 2018

14u38

Bron: Belga 0 In mei nemen 207 Vlaamse steden en gemeenten het tegen elkaar op in de 10.000-stappenclash. Wie na een maand de meeste stappen heeft verzameld met haar inwoners, wint de titel "Actiefste Stad of Gemeente van Vlaanderen."

Dat melden de initiatiefnemers, het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's (LOkaal GezondheidsOverleg). "Net geen 60 procent van de volwassenen beweegt elke week anderhalf uur aan matige tot hoge intensiteit", zegt Liese Weemaels van het Vlaams Instituut Gezond Leven. "Amper 4 op de 10 is elke dag 30 minuten aan die intensiteit actief. Nochtans levert voldoende bewegen een heel pak voordelen op voor onze gezondheid."

"Een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen is meer stappen zetten. 10.000 per dag is ideaal. Die extra beweging maakt een groot verschil. Zo ben je bijvoorbeeld beter beschermd tegen onder andere hart- en vaatziekten, depressie en diabetes type 2", legt Weemaels uit.

Met de 10.000-stappenclash willen de deelnemende steden en gemeenten de Vlaming motiveren om meer te bewegen. Radiopresentator Sven Ornelis stapte deze voormiddag de clash symbolisch op gang, samen met de burgemeester van Bever, de winnende gemeente van de vorige editie, en enkele van zijn collega-burgemeesters.

V ier categorieën

Van 1 tot en met 31 mei nemen de inwoners van de 207 steden en gemeenten het stappend tegen elkaar op. Er zijn vier categorieën: steden tot 10.000 inwoners, tot 20.000, tot 50.000 en meer dan 50.000 inwoners. Voor de winnaars is er niet alleen de titel "Actiefste stad of gemeente van Vlaanderen", maar ook een trofee. De winnaars worden bekendgemaakt in de week van 4 juni.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) schaart zich achter de campagne: "Bewegen is goed voor de gezondheid van lichaam en geest. Alleen zijn we er ons nog niet altijd voldoende bewust van, of maken we er niet altijd tijd voor. Sensibiliserende en stimulerende acties als de 10.000-stappenclash die ons allemaal aan het wandelen zetten, zijn dan ook altijd welkom."