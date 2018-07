Sven Mary over gezochte uitgezette crimineel: "Francken zegt dat dit zeldzaamheid is, maar op mijn kantoor alleen al 12 gevallen sinds april" "Klopt niet dat DVZ niet wist dat Rustemi nog voor rechtbank moest verschijnen" ADN

Bron: Belga 4 Volgens meester Sven Mary, advocaat van de uitgezette en tevens gezochte Albanese crimineel Safet Rustemi, kon de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wel degelijk weten dat zijn cliënt nog voor het gerecht zou moeten verschijnen. Dat verklaart Mary in Terzake. Ook stelt hij dat het incident geen "zeldzaamheid" is, zoals staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet verstaan.

Toen Rustemi na betaling van een borgsom in juni vorig jaar werd vrijgelaten, heeft de griffie van de gevangenis het beschikkend gedeelte van die beslissing aan de DVZ overgemaakt, stelde meester Mary. Daarin stond volgens hem ook de voorwaarde dat Rustemi op elke volgende proceshandeling aanwezig moest zijn. "Dan weet je dat er nog iets moet komen", luidt het.

De advocaat verwijst ook naar een contact via brief dat hij had met de DVZ, waarin hij uitlegde dat de familie van Rustemi bereid was een vliegtuigticket naar Tirana te betalen. Voordien had Mary naar eigen zeggen telefonisch de situatie uitgelegd, ook dat er nog een proces op komst was. "Nu komen zeggen dat men dit niet wist, dit is gelogen".



Volgens Mary had de procureur overigens de DVZ kunnen vragen Rustemi, die illegaal in het land verbleef, een vorm van tijdelijk verblijf te gunnen in afwachting van zijn proces. In elk geval is het volgens Mary geen geheim waar de Albanees zich nu bevindt. "Iedereen weet waar hij is. Hij is in een stad in Albanië, en is werkzaam in een officieel beroep."

"Geen uitzondering"

Mary gelooft ook dat het geval-Rustemi geen uitzondering is. Alleen al uit zijn eigen kantoor heeft Mary naar eigen zeggen weet van twaalf personen die niet uit een Schengenland afkomstig zijn, die sinds midden april naar hun land zijn teruggestuurd nadat ze vrij waren onder borgsom, met de voorwaarde dat ze op de volgende proceszittingen aanwezig moesten zijn.

Reactie kabinet-Francken

In een reactie wijst het kabinet van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) erop dat indien Justitie iemand in illegaal verblijf vrijstelt, ze hem aan DVZ overdraagt voor bestuurlijke opvolging.

"Als men meldt dat persoon X ter beschikking moet worden gehouden, houdt DVZ daar rekening mee. Maar als die info of die vraag niet doorstroomt vanuit Justitie, dan kunnen ze moeilijk rekening houden met info die ze niet hebben", luidt het. "Dan gaan ze doen wat de wet voorschrijft in geval van persoon in illegaal verblijf, namelijk terugkeer organiseren naar het land van herkomst."

De woordvoerster van de staatssecretaris benadrukt dat gesloten centra niet als alternatieve gevangenis kunnen worden ingezet. "Als het zware criminelen zijn die opvolging nodig hebben, dan horen ze thuis achter de tralies en niet op straat, wat nu ging gebeuren."