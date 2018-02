Sven Mary krijgt hopen haatmails: zelfs zijn kinderen met dood bedreigd LVA

10 februari 2018

05u02

Bron: Belga 604 Een dag na zijn vurige pleidooi waarin hij de vrijspraak van terrorist Salah Abdeslam vroeg, heeft Sven Mary zo'n veertig haat- en dreigmails gekregen. Ook zijn kinderen worden bedreigd, schrijven Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en De Standaard.

Zijn pleidooi in de rechtszaal was amper achter de rug of op sociale media barstte een scheldtirade los. "Dat kan ik hebben. Ze zeggen dat ik een groot ego heb, maar ik heb vooral een nog veel bredere rug", zei de advocaat donderdag. Mary zegt dat hij ook de haatmails, soms met regelrechte bedreigingen, al die jaren heeft weten te plaatsen. "Maar nu zijn sommigen een versnelling hoger geschakeld."

"Uw kinderen zouden zelf moeten ontploffen, stond er. Als ik zoiets lees, word ik heel nijdig. Ik heb die persoon en alle andere hoogdravers geschreven dat ze hun opgefokte praat eens in mijn gezicht mogen vertellen. Ik zal hen van antwoord dienen, op mijn manier. Niemand van die sukkelaars heeft nog gepiept", zegt Mary.

De advocaat heeft nog geen klacht ingediend bij de politie. "Misschien doe ik dat nog."