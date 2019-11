Sven Mary haalt zwaar uit naar Jan Jambon (N-VA): “Hij heeft mijn leven en dat van mijn gezin in gevaar gebracht” TT

13 november 2019

07u59

Bron: Le Soir, Belga 7 Strafpleiter Sven Mary zegt in een interview met Le Soir vandaag dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in 2018 zijn leven in gevaar heeft gebracht. Jambon, die ten tijde van het proces tegen terrorist Salah Abdeslam in 2018 nog minister van Binnenlandse Zaken was, had Mary ervan beschuldigd procedurefouten te pleiten. Een schande, noemde Jambon dat toen.

Salah Abdeslam, die door Mary werd verdedigd, stond in februari vorig jaar terecht voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst, enkele dagen voor de aanslagen van maart 2016. Mary pleitte bij het begin van het proces voor de onontvankelijkheid ervan door een probleem met de taal tijdens het proces. Jambon noemde het inroepen van een procedurefout voor de camera’s van de VRT een schande, aangezien het om een proces tegen een terrorist ging.

Mary kreeg na de uitspraak extra politiebescherming. “Tot die uitspraak ging het om een mogelijke terroristische aanslag. Maar toen, in 24 uur tijd, werd het hek opengegooid. Het gevaar kwam plots van overal, van eender wie, eender welke surfer, eender welke opgewonden persoon, ... Iedereen in mijn omgeving werd plots geviseerd.”

“Die man, Jan Jambon, besliste toen dat ik de slechterik was. En door zijn uitspraken heeft hij het leven van mijn naasten en van mezelf in gevaar gebracht. Ik was er graag met hem in debat over gegaan, maar dat heeft hij nooit aanvaard.”