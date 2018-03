Sven Gatz wil "reputatieschade van Russische nepkunst in MSK ook niet overdramatiseren" TK

15 maart 2018

13u24

Bron: Belga 0 Vlaams cultuurminister Sven Gatz beseft dat de museumsector reputatieschade heeft geleden na de Toporovski-affaire in het Gentse MSK, maar wil die schade 'niet overdramatiseren'. "Ik wil niets minimaliseren, maar we hebben op dit ogenblik geen signalen van musea in Europa of elders in de wereld dat ze bepaalde werken niet meer tentoon willen stellen", zei de Open Vld-minister vandaag in commissie.

Het Gentse Museum voor Schone Kunsten kwam enkele weken geleden in de problemen terecht nadat bleek dat een collectie Russische kunst, eigendom van het echtpaar-Toporovski, waarschijnlijk vervalst is. Zestien Vlaamse museumdirecteurs publiceerden daarop een open brief in De Standaard, waarin ze stellen dat de internationale imagoschade voor de Vlaamse musea groot is.

Minister Gatz is zich daarvan bewust, maar wil "niet overdramatiseren", antwoordde hij in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement op vragen van Cathy Coudyser (N-VA), Renaat Landuyt (sp.a) en Bart Caron (Groen). "Ik wil zeker niet minimaliseren, maar er zijn op dit ogenblik geen signalen van musea in Europa of elders in de wereld dat ze bepaalde werken, bijvoorbeeld voor het project Vlaamse Meesters, niet meer tentoon zouden willen stellen", benadrukte Gatz.

Eén persoon de schuldige

Al hield de minister wel een slag om de arm. "Musea in Vlaanderen zien streng toe op de kwaliteit en worden daar ook streng op gecontroleerd, maar ik vrees dat dit probleem ook in andere musea zou kunnen bestaan", zei Gatz. Al behoudt de minister wel het vertrouwen in de sector. "Momenteel gaat het om één museum en het niet correct naleven van de richtlijnen door één persoon, en niet van de hele sector. Ik ben nog steeds overtuigd van professionaliteit en integriteit van de Vlaamse musea."

De minister plant ook maatregelen om gelijkaardige situaties voor de toekomst te vermijden. Zo is er deze maand nog een bijzondere vergadering met het Museumoverleg om te zien hoe de overheid concrete richtlijnen kan geven voor het toepassen van de ethische codes. Daarnaast denkt de minister erover na om musea te verplichten om bij hun collega's een 'second opinion' te vragen bij twijfel rond de echtheid van een collectie.

Gatz had ook al een overleg met minister an Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over het vergroten van de capaciteit binnen de kunstcel van de politie. "Maar de beste manier om dit soort dingen te vermijden, is om aan de sector te geven wat hen toekomt: een verhoging van de middelen", besloot hij.