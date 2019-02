Sven Gatz vloekt op visa-problemen in de culturele sector lva

22 februari 2019

00u48

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) begrijpt de verzuchtingen van de culturele sector. Die klagen erover dat heel wat Afrikaanse - vooral Congolese - artiesten en acteurs geen visum meer krijgen voor België. Donderdagavond kreeg Gatz daarover vragen tijdens een debat in Gent. Daarin toonde hij begrip, maar vloekte hij ook over het probleem. "It's not that fucking simple", liet de minister zich ontvallen.

Gatz was in Gent voor een debat over de kwestie nadat theatergezelschap NTGent een dansvoorstelling van choreograaf Faustin Linyekula had moeten schrappen omdat enkele dansers niet mochten inreizen. Vorige maand kaartten verschillende cultuurhuizen ook al aan dat het steeds moeilijker wordt om buitenlandse artiesten te laten optreden.

Linyekula sprak de minister aan over zijn afgevoerde voorstelling en pleit voor een systeem zoals het Franse, waarbij tijdelijke 'territoriale visa' worden verleend. Op die manier kan het gezelschap van Linyekula de première van de voorstelling wel opvoeren in Avignon. "België zou dat ook kunnen doen", aldus Linyekula.

"Frankrijk wordt hier niet hoog om aangeschreven bij de Europese lidstaten", zei Gatz daarover, voordat hij beklemtoonde dat een gelijkaardige maatregel niet strookt met het Belgische diplomatieke beleid. "Als het debat eindigt bij 'Jij bent de politicus, los het maar op', wil ik wel luisteren", vervolgde Gatz. "But it's not that fucking simple".

De cultuurminister, die niet bevoegd is voor de federale bevoegdheid, maar wiens Open Vld wel zetelt in de minderheidsregering van premier Michel, wees op de slechte diplomatieke relatie tussen Congo en België. Inwoners van andere Afrikaanse landen ervaren minder problemen bij een reis naar België.

Bovendien zien de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Buitenlandse Zaken de culturele sector als risicosectoren, vooral omdat er vragen zijn bij de solvabiliteit en de terugkeergarantie van de kandidaten. Er zijn ook precedenten waarbij mensenhandelaars slachtoffers na het aanvragen van culturele visa in de illegaliteit laten verdwijnen.

Gatz overlegt daarom met die diensten om ze vertrouwd te maken met de culturele noden en de sector te informeren over kwalitatieve visumaanvragen.