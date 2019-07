Sven Gatz (Open Vld) blijft in Vlaamse regering enkel bevoegd voor Brussel HAA

18 juli 2019

14u58

Na zijn eedaflegging als Brussels minister, blijft Sven Gatz (Open Vld) in de Vlaamse regering enkel nog bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden. Zijn andere bevoegdheden Media, Cultuur en Jeugd gaan naar partijgenote Lydia Peeters, die meteen ook viceminister-president wordt. Dat werd vernomen bij Open Vld.

Het was sinds vanochtend afwachten of Gatz behalve in de nieuwe Brusselse regering, ook in de ontslagnemende Vlaamse regering zou blijven zetelen. De Vlaamse regering moet decretaal een Brusselaar binnen haar rangen tellen en dat was Gatz de afgelopen vijf jaar.

De Vlaamse liberalen beslisten toch een herschikking door te voeren. Lydia Peeters zal de komende weken en maanden - tot de nieuwe Vlaamse regering het levenslicht ziet - de bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media overnemen en wordt bovendien viceminister-president. Vandaag zitten ook Financiën, Begroting en Energie in haar portefeuille, sinds ze begin dit jaar de fakkel overnam van Bart Tommelein.



Gatz zelf blijft wel aan boord van de Vlaamse regering als minister voor Brusselse Aangelegenheden. Op die manier hoeft de partij niet op zoek naar een nieuwe ‘Brusselaar’. Gatz zal zich volgens een mededeling van Open Vld niet langer laten vergoeden voor die portefeuille.