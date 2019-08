Sven Gatz fluit Groen terug over Brusselse stadstol: “Voorbarig” IB TTR TT KG

28 augustus 2019

09u03

Bron: Belga 692 Wie Brussel met de auto binnenrijdt, moet daar straks voor betalen, ook de Vlaamse pendelaars. Het Brussels Gewest voert nog deze legislatuur een variant in op de omstreden kilometerheffing, verklaart Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) vandaag in De Tijd en L’Echo. Maar haar collega in de Brusselse regering, minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld), noemt de tol “voorbarig” en fluit Van den Brandt terug.

Er werd lang gehoopt dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië de kilometerheffing samen zouden invoeren. Maar de Brusselaars zijn niet langer bereid te wachten. Ze grijpen daarom naar een bestaand systeem om een eigen stadstol in te voeren. “Als er geen akkoord komt met Vlaanderen over de kilometerheffing, zetten we eigen stappen”, zegt de Groen-minister.



De Brusselse regering blijft wel hopen op een akkoord met Vlaanderen en Wallonië, dat staat ook met zoveel woorden in het Brusselse regeerakkoord. Maar in andere gewesten lopen de regeringsonderhandelingen nog, zodat onduidelijk is wanneer de gesprekken hierover van start kunnen gaan.

Controle

In het regeerakkoord wordt echter ook een hervorming van de verkeersbelasting in het vooruitzicht gesteld “in overeenstemming met de doelstellingen van de lage-emissiezone (LEZ) en gebaseerd op de technologie van de LEZ. Deze nieuwe regeling zal van toepassing zijn op alle voertuigen die in Brussel aan het verkeer deelnemen en zal aangepast worden aan het gebruik om de verkeersopstoppingen, met name tijdens de spitsuren, te beperken.”



In het hele grondgebied geldt al een lage-emissiezone. Die wordt gecontroleerd door een cameraschild met nummerplaatherkenning en een database, dat dus ook kan dienen om bestuurders te doen betalen als ze Brussel binnenrijden. Brussel is van plan het netwerk van slimme camera’s de komende legislatuur fors uit te breiden.

Slim systeem

"Het wordt een slim systeem dat met zo veel mogelijk factoren rekening houdt", verklaart Van den Brandt. "Het systeem is niet fijnmazig genoeg om mensen te laten betalen voor elke kilometer die ze rijden. Maar we kunnen wel variëren in prijzen, afhankelijk van spits- of daluren, de plek van binnenrijden, de uitstootnorm en de grootte of het vermogen van de wagen. Een kleinere wagen betaalt minder dan een SUV, omdat ook het aspect verkeersveiligheid moet meespelen. Het is niet de bedoeling dat het een stadstol met één vast tarief wordt."

Er moet nog beslist worden in welke zone de heffing geldt, op het hele grondgebied of enkel in grote door file geplaagde delen van Brussel. De tarieven liggen evenmin vast. Bedoeling is wel om de stadstol deze legislatuur nog in te voeren, maakt Van den Brandt zich sterk.

“Voorbarig”

Maar dat klopt allerminst, reageert collega-Brussels minister Sven Gatz (Open Vld). Hij vindt de verklaringen van zijn Groen-collega “voorbarig”.



“In het Brussels regeerakkoord staat dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Nationaal Klimaatplan zal overleg plegen met het Vlaamse en het Waalse Gewest over een mobiliteitssturende slimme kilometerheffing. Zolang de Vlaamse en de Waalse regering niet gevormd zijn en zolang dat overleg niet heeft plaatsgevonden, is elke verklaring van leden van de Brusselse regering hierover voorbarig”, vindt Gatz, die als minister van Financiën mee moet instaan voor de uitwerking van dergelijke maatregel.

Stadsvlucht

N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement, Cieltje Van Achter, reageert verrast op het spierballengerol van de Brusselse regering. “Zonder overleg wordt ermee gedreigd om een stadstol in te voeren als Vlaanderen en Wallonië niet meewillen in een globale slimme kilometerheffing. De Brusselaars zouden niet meer moeten betalen, maar de Vlaamse en Waalse pendelaars en bezoekers zullen dubbel moeten betalen”, betreurt ze.



Maar de N-VA’ster is ook bezorgd over het signaal dat de hoofdstad hiermee geeft naar de pendelaars en de bedrijven en het risico van stadsvlucht. “In Brussel hebben we geen productie, maar diensten en die bedrijven kunnen snel verplaatst worden. De Brusselse regering moet daarom omzichtig te werk gaan”, vindt Cieltje Van Achter. Van Achter wijst er ook op dat er niets gezegd wordt over de federale middelen die het Brussels gewest ontvangt om de kosten voor de pendelaars op te vangen.

Staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-sp.a) wilde geen reactie kwijt.

“Bijkomende belasting”

Mobiliteitsorganisatie Touring is helemaal geen voorstander van een stadstol zoals Brussel die zou willen invoeren. “Wij willen een systeem voor het hele land, zoals rekeningrijden of een kilometerheffing, niet een systeem dat enkel in Brussel geldt”, zegt Danny Smagghe van Touring.

Die noemt het ook een bijkomende belasting voor de pendelaar. “Je straft de mensen die in de file staan nog eens extra. Als je een stadstol invoert, moet je ook zorgen voor voldoende alternatieven en de files verminderen.” Volgens Smagghe moet daarnaast nagegaan worden wat de rendabiliteit en efficiëntie van een stadstol is, voor die ingevoerd wordt. “Bovendien is dit allemaal niet doorgesproken met de vertegenwoordigers van de weggebruikers. Wij zien dit helemaal niet zitten.”