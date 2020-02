Suske en Wiske sieren de Rode Kruissticker 2020 mvdb

15 februari 2020

17u37

Bron: Belga 4 Suske en Wiske en hun vrienden sieren dit jaar de Rode Kruissticker, zo heeft Rode Kruis-Vlaanderen vandaag bekendgemaakt. De stripfiguren vieren in 2020 niet enkel hun 75ste verjaardag, ze staan volgens de hulporganisatie ook net als haar vrijwilligers altijd klaar om mensen te helpen.

“Suske helpt iedereen in nood en Wiske heeft naast haar rode strik ook een gouden hart”, zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Lambik zet zich steeds in voor de onderdrukten en Jerom valt niet enkel op door zijn spierbundels, maar ook door zijn onverwoestbare integriteit. En Professor Barabas? Die heeft net zoals Rode Kruis-Vlaanderen het volste vertrouwen in de wetenschap.”



De jaarlijkse stickeractie start op donderdag 23 april. De stickers zijn voor 5 euro te koop bij vrijwilligers van het Rode Kruis-Vlaanderen, of online op koopdesticker.be. De opbrengst gaat integraal naar de lokale Rode Kruisafdelingen.