Surfen op modderwater in Steenokkerzeel

24 mei 2018

In Steenokkerzeel hebben ze er niet beter op gevonden dan het overtollige water op de openbare weg te gebruiken als privésurfbaan. Bij gebrek aan wind hang je jezelf gewoon achter de auto aan, die voor de handigheid ook nog een paar golven creëert. Who needs the ocean?