Surfen op 70 cm boven het water: wordt foilen de nieuwe zomerhype? Delphine Vandenabeele

05 mei 2018

15u26

Bron: VTM NIEUWS 0 In een aantal landen is foilen al een nieuwe hype bij watersporters, en misschien wordt het dat ook hier. Foilen lijkt op surfen, maar je zweeft als het ware boven het water.

Dankzij een vin of een foil die onder een surfplank uitsteekt, zweef je bij foilen zo’n zeventig centimeter boven het water. De vin tilt je op als je snelheid maakt, waardoor je bij foilen sneller vooruitgaat dan bij het klassieke surfen.

Foilen is ontstaan in Hawaï, maar tegenwoordig kan je het ook in België leren. Dat doe je het best aan een kabel, maar het kan ook met een surfzeil of een kite. Foilen kan trouwens ook op de zee, maar door de vele golven is het dan wel moeilijker om te balanceren.

Wie graag een foil met pak wil aankopen, telt daar voorlopig zo’n 1.500 euro voor neer.