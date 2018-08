Supporter ontvangt boete omdat hij claxonneerde na WK-match Rode Duivels

04 augustus 2018

Bron: La Meuse, Sudinfo

Een man uit de gemeente Lontzen, in de provincie Luik, heeft deze week een boete van 58 euro ontvangen omdat hij uitbundig had geclaxonneerd na een WK-match van de Rode Duivels. Onterecht claxonneren is immers verboden volgens de wegcode.