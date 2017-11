Supertrucks toegelaten op alle snelwegen

Bron: Belga

Supertrucks zullen binnenkort niet meer beperkt zijn tot één welbepaald traject in Vlaanderen, maar zullen vrij kunnen rondrijden op alle Vlaamse snelwegen. Dat staat in het ontwerp van besluit van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) over het tweede proefproject met supertrucks.