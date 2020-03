Supermarkten schenken 460.000 maaltijden aan mensen in nood SVM/AH

26 maart 2020

22u01

Bron: Belga 5 De Belgische supermarkten schenken 233 ton of omgerekend 460.000 maaltijden aan onder andere de Voedselbanken. Het is een initiatief van alle Belgische supermarkten die daarmee willen aantonen dat ze ook in deze dagen mensen in nood willen helpen. Dat meldt Comeos, de sectorfederatie van de Belgische handel en diensten.

In normale tijden zitten supermarkten soms met voedseloverschotten, die ze schenken aan de voedselbanken, de Schenkingsbeurs of aan andere sociale organisaties. Vandaag zorgt de coronacrisis voor zeer uitzonderlijke situaties waarbij die overschotten er niet of amper zijn.

Toch willen de supermarkten niemand in de steek laten. Daarom blijven de Belgische supermarkten voedsel doneren: samen schenken ze de komende dagen 460.000 maaltijden aan mensen die het minder breed hebben via de gekende organisaties. Daar zit pasta bij, maar ook melk, aardappelen, vlees, bloem, olijfolie, groenten, drank, chocolade en ontbijtgranen. Ook andere noodzakelijke producten zitten in het pakket, zoals wasmiddelen, shampoo, luiers en zakdoeken.

Alle Belgische supermarkten nemen samen deel aan dit initiatief.

Lees ook: Blijft Duitsland de dans wel ontspringen?