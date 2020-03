Supermarkten nemen nieuwe maatregelen: voorrang voor ziekenhuispersoneel, geen afhaaldienst meer LH AW

19 maart 2020

16u56

Bron: Belga 480 Steeds meer supermarkten in ons land bieden voorrang aan zorgpersoneel, zo maken ze vandaag bekend. De voorbije dagen waren er nog tal van klachten op sociale media van zorgverstrekkers die na hun werk voor lege winkelrekken kwamen te staan, door de hamsterwoede van andere klanten.

Carrefour geeft voorrang aan ouderen en zorgpersoneel, klinkt het. Die laatste categorie moet op vertoon van zijn professionele badge niet aanschuiven aan de winkels.

Ook Lidl geeft voorrang aan zorgpersoneel op vertoon van hun badge, klinkt het daar.

Colruyt levert dan weer boodschappen aan personeel van twee ziekenhuizen, op hun werkplek. De service zal mogelijk worden uitgebreid naar andere ziekenhuizen.

Bij Delhaize krijgen 65-plussers voorrang tussen 8 en 9 uur. Ziekenhuispersoneel kan de hele dag lang rekenen op een prioritaire toegang, op vertoon van de badge. Daarnaast wordt de Collect-dienst, waarbij men zijn boodschappen online kan bestellen en afhalen, tijdelijk opgeschort.

De supermarkten blijven ondanks de strenge maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, gewoon open. De toegang wordt sinds woensdag wel beperkt tot maximaal één persoon per 10 vierkante meter; bij Delhaize is dat zelfs maximaal één persoon per 15 vierkante meter en geldt er ook een absoluut maximumaantal van 150 personen tegelijk in de winkel. Klanten mogen ook maximaal een halfuurtje winkelen en er wordt de voorkeur gegeven aan winkelkarren in plaats van -mandjes.

Voldoende voorraden

Delhaize verzekert opnieuw dat er voldoende voorraden zijn. De voorbije dagen sloegen de Belgen weer aan het hamsteren, wat klanten die pas laat konden gaan winkelen soms voor lege rekken plaatste. Vandaar dat Delhaize beslist om aan bepaalde groepen, zoals ziekenhuispersoneel en politiemensen, "prioritaire toegang" te verlenen. "Op vertoon van hun badge bij de bewakingsagent krijgen ze voorrang. Deze maatregel geldt vanaf 9 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds", aldus de supermarktketen. Tussen 8 en 9 uur kregen 65-plussers al voorrang.

Delhaize herhaalt zijn oproep aan de klanten om op een normale manier boodschappen te doen. "Geduld en respect zijn meer dan ooit de sleutelwoorden om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt", klinkt het.

Het bedrijf heeft ook besloten om de Collect-dienst voor het ophalen van boodschappen in de winkel tijdelijk stil te leggen, zodat de medewerkers zich kunnen concentreren op het lossen van vrachtwagens en het aanvullen van de rekken. Ook de bol.com-afhaalpunten worden tijdelijk gesloten.

Plexiglas aan kassa’s

Er komen nog enkele nieuwigheden voor het personeel en klanten van Delhaize: er komt plexiglas aan de kassa's en stickers op de vloer om klanten afstand te laten houden. Ondere andere winkelkarren, selfscans en weegschalen zullen minstens elke twee uur worden gereinigd. Op de parking blijven de slagbomen open, zodat er geen tickets aangeraakt moeten worden. Het personeel mag ook geen bonnen (leeggoed, kortingsbonnen,...) of tickets meer aanvaarden.

Alle Delhaize-winkels zullen op vrijdagavond sluiten om 20 uur, in plaats van 21 uur.

Lees ook: Wat vinden oorlogsveteranen van deze crisis? “Er komen altijd betere tijden” (+)