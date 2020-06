Superkern heeft akkoord over steunmaatregelen: btw-verlaging voor horeca en mogelijk cheque van 300 euro voor werknemers KVE

06 juni 2020

16u16 310 De superkern, die net is afgelopen, heeft een aantal maatregelen goedgekeurd om de koopkracht van kwetsbare groepen te ondersteunen en de economie een duwtje in de rug te geven. Sommige maatregelen die al eerder ingang vonden, worden verlengd. Een overzicht.



De superkern - bestaande uit de tien partijen die de regering-Wilmès volmachten hebben gegeven én de top van de federale regering - willen een positieve dynamiek creëren, allereerst en prioritair voor de mensen, maar ook voor de economische activiteit van ons land. Bij de maatregelen zit onder meer:

•Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100 procent aftrekbaar en belastingvrij. Daarvoor is wél nog een akkoord van de sociale partners nodig.

•Extra steun van 6 keer 50 euro per maand voor leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

•Elke inwoner van dit land zal kunnen genieten van een rail pass (NMBS) met 10 ritten die geldig is van 1 juli tot en met 31 december. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt.

Daarnaast komt er extra steun voor de OCMW’s door middel van een verdere tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15 procent.

Verlenging van maatregelen

Enkele maatregelen die al eerder waren genomen, worden nu verlengd tot en met 31 augustus:

• De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht

• Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

• Het corona-ouderschapsverlof

Dat geldt trouwens ook voor andere maatregelen zoals het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, alle maatregelen voor kunstenaars, de subsidie van 3 miljoen euro aan de OCMW’s voor voedselhulp en de voordelen voor wie computerapparatuur schenkt aan scholen.

Sectoren in moeilijkheden

Er zijn vier specifieke steunmaatregelen genomen voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca, om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten. Het gaat om:

• Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020;

• Tegelijk een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020.

• Om de financiële situatie van de horecazaken te verbeteren, wordt de btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020 verlaagd tot 6 procent.

In zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, werd een akkoord bereikt om de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen. Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

Wat de solvabiliteit van de ondernemingen betreft, daar zal de bankgarantie worden verlengd. De modaliteiten voor de uitbreiding ervan naar KMO’s, zullen snel in het Parlement worden besproken. Voorstellen om kunstenaars te ondersteunen worden daar volgende week ook besproken.

De tien partijen zijn akkoord gegaan om, na dit eerste pakket maatregelen, nog verder te onderhandelen over extra steunmaatregelen die dit eerste pakket kunnen aanvullen.