Superkern buigt zich morgen over nieuwe reeks relancemaatregelen SVM

11 juni 2020

17u55

Bron: Belga 10 De zogenaamde superkern zit morgen vanaf 16 uur opnieuw rond de tafel over een nieuwe reeks relancemaatregelen. Wat er precies op tafel ligt, wilde premier Sophie Wilmès nog niet kwijt. Wel hoopt ze dat er zich een samenhang in visie ontspint.

Nog geen week na de vorige bijeenkomst volgt dus al een nieuwe update. Evita Willaert (Ecolo-Groen) en Christian Leysen (Open Vld) gaven tijdens het vragenuurtje in de Kamer al een voorzet over wat in die maatregelen moet zitten.

"Dit wordt uw sociaal examen en ik hoop dat u niet slaagt met de hakken over de sloot", aldus Willaert. Zij brak een lans voor gerichte sociale maatregelen. Leysen pleitte dan weer voor doordachte, doelgerichte en tijdelijke maatregelen voor de bedrijven, met bijzondere aandacht voor bedrijven die hier verankerd zijn. Leysen riep ook op te stoppen met de “sinterklaaspolitiek".

De premier wilde niet vooruitlopen op de beslissingen, maar hoopte alvast op een consensus over maatregelen die eerdere beslissingen kunnen aanvullen. Ze hoopt bovendien op een samenhang in visie, onder meer om te vermijden dat er andere maatregelen volgen die daar tegenin gaan.

Lees ook: Socio-econoom Ive Marx ziet sinterklaaspolitiek: “Als je dan toch geld uitdeelt, geef het aan zij die het nodig of verdiend hebben” (+)