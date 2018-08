Superjacht Piqueur verkocht aan rijke Turk IB

02 augustus 2018

05u50

Bron: Belga 0 De Rubeccan, het imposante luxejacht van de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur, is eindelijk verkocht. Na een procedure die meer dan een jaar aansleepte, is het schip in Turkse handen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

"Het was de moeilijkste verkoop die we ooit hebben meegemaakt", zegt Hans Lengers, verkoopdirecteur van het Nederlandse Lengers Yachts, in de krant. Er was vorig jaar in mei al een akkoord over de verkoop, maar omdat papieren zoek geraakt waren bij de inbeslagname, bleef het dossier aanslepen, zegt Lengers.

Statussymbool

De tien jaar oude Rubeccan, genoemd naar de kinderen van Piqueur, was een statussymbool van de voormalige topman van de Gentse financiële groep Optima. Maar de verkoop heeft iets minder opgebracht dan de vraagprijs van 9,8 miljoen euro. Dat was al ruim 2 miljoen euro minder dan de 11,9 miljoen euro waarvoor de boot in 2015 te koop stond. De exacte verkoopprijs willen de betrokkenen niet kwijt.

De miljoenenopbrengst is gestort op de rekening van het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring), bevestigt curator Hans De Meyer.