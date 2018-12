SuperGilles (9), de jongen die maar 1 zou worden, overleden aan hersentumor avh

21 december 2018

20u27 71 Ondanks een moedige strijd tegen een hardnekkige hersentumor is de negenjarige Gillis - SuperGilles - Vanhamel uit Landen deze ochtend overleden. “Onze Gilles heeft deze morgen zijn oogjes voorgoed dicht gedaan, hij is heel zachtjes in geslapen”, aldus mama Wendy en papa Gery.

De ouders van Gilles maakten het nieuws bekend op de Facebookpagina ‘All Together for SuperGilles’, die volledig in teken staat van de moedige strijd die hun zoontje leverde tegen kanker. De dokters voorspelden dat Gilles zijn eerste verjaardag niet zou vieren. In september werd hij 9, maar deze week ging het snel bergaf.

“We zijn dinsdag met spoed naar het ziekenhuis moeten komen omdat hij terug overdruk in zijn hersenen had. Na een eerdere goede scan van zijn achterhoofd en anderhalve maand rustig thuis, schrikken we, maar gaan we toch positief naar het operatiekwartier. Dit even doen en dan naar huis”, staat er te lezen.

Een spoedoperatie kon echter geen soelaas meer brengen. “Tijdens de ingreep zagen de dokters dat het niet meer ging lukken om hem terug op gang te krijgen. Ook zij kregen het moeilijk om te zeggen dat we hem aan het verliezen waren. We hebben met hen dan ook een band van negen jaar en het zijn de mensen waarvan we konden aanvaarden dat het zo was . Ze hebben ons met zoveel liefde en warmten geholpen , opgevangen waar het nodig was. Wij gaan nu proberen rust te zoeken en kracht voor de komende dagen.”

Gilles levert al zijn leven lang een strijd tegen meerdere hersentumoren. Zowel mentaal als fysiek stopte de groei van Gilles al snel. Naar school gaan, kon hij niet. “Al hebben we daar wel een tijdje op gehoopt”, vertelden Gery en Wendy in een eerder interview. “Zeker toen bleek dat de tumor stabiel bleef. Toen we begin dit jaar vernamen dat er zich een tweede tumor in Gilles’ hoofdje had gevormd. Die werd met succes weggehaald, maar er volgde een lange revalidatie.”

13 keer onder het mes

Rust was Gilles niet gegund, want zijn ‘drain’ om overtollig hersenvocht af te voeren, geraakte voortdurend verstopt. “Het vocht kan niet weg, waardoor er een overdruk in zijn hersenen ontstaat. Daardoor moest Gilles maar liefst 13 keer onder het mes. Zijn hoofdhuid kon praktisch niet meer aan mekaar groeien door het grote aantal operaties. Er zat bijna geen leven meer in ons zoontje. Hij keek uitzichtloos voor zich uit. Op dat moment werden er gesprekken gevoerd, want we dachten dat dit het einde zou betekenen.” Gilles zette door, maar vanochtend verloor hij toch de strijd.

Omdat Gilles zelf niet op vakantie kon gaan, kochten honderden mensen een T-shirt van SuperGilles en maakten ze een foto met het T-shirt in landen over de hele wereld. Die actie loopt trouwens nog steeds. De laatste exemplaren gaan de deuren uit aan de helft van de prijs. Voor amper 20 euro plus verzendingskosten krijg je het T-shirt aan huis geleverd. Bestellen kan via mail naar gery.vanhamel@telenet.be.

